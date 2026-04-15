Crowdfunding per un manoscritto

Gli studenti della terza classe del Liceo Scientifico Calzecchi Onesti hanno avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ministeriale Idearium. L’obiettivo è raccogliere fondi per il restauro di un manoscritto antico conservato nella biblioteca Romolo Spezioli. La raccolta mira a sostenere le operazioni di conservazione e valorizzazione di questo documento storico. La campagna è stata pubblicata online e invita i sostenitori a contribuire alla causa.

Gli studenti della 3AS del Liceo Scientifico Calzecchi Onesti stanno promuovendo una raccolta fondi sulla piattaforma ministeriale Idearium per sostenere il restauro di un manoscritto antico della biblioteca Romolo Spezioli. L’iniziativa è nata da un percorso di approfondimento dell’articolo 9 della Costituzione e rappresenta il punto di arrivo di un’esperienza didattica che ha trasformato la riflessione sulla tutela del patrimonio culturale in una forma concreta di partecipazione civile. Particolarmente significativo è il ruolo assunto dagli studenti, protagonisti di un cammino in cui conoscenze, responsabilità e cittadinanza attiva si sono progressivamente intrecciate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crowdfunding per un manoscritto Crowdfunding to Rebuild Northern Lake - Home of Meisho Doto L’Insubria: "Crowdfunding per la ricerca"Si chiama “InsubriaCrowd“ la prima campagna di crowdfunding per la ricerca lanciata dall’Università dell’Insubria. Antico manoscritto restituito all’archivio di statoPERUGIA - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno restituito al direttore dell’archivio di stato di Salerno, Salvatore...