L’Insubria | Crowdfunding per la ricerca

L’Università dell’Insubria ha avviato la prima campagna di crowdfunding dedicata alla ricerca, chiamata “InsubriaCrowd”. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere vari progetti scientifici e di studio. La piattaforma online permette a chiunque di contribuire con donazioni di diversa entità. La campagna è stata annunciata ufficialmente dall’ateneo e rimarrà aperta fino a un determinato periodo.

Si chiama "InsubriaCrowd" la prima campagna di crowdfunding per la ricerca lanciata dall'Università dell'Insubria. Un nuovo strumento di partecipazione che permette a cittadini, imprese e comunità di sostenere in modo diretto progetti ideati e sviluppati da docenti e team dell'Ateneo nei laboratori scientifici e nei percorsi di ricerca medici, umanistici, economici e giuridici. L'obiettivo è avvicinare la ricerca alla società, rendendone visibili i contenuti, le sfide e le ricadute concrete. Non una raccolta fondi generica, ma campagne mirate: pochi progetti alla volta, raccontati con un linguaggio accessibile, con obiettivi definiti e l'indicazione puntuale di come verranno utilizzati i contributi raccolti.