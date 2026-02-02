Provincia di Crotone avvia riforma degli appalti con sistema centralizzato per maggiore trasparenza e efficienza

La Provincia di Crotone ha messo in moto una riforma per migliorare gli appalti pubblici. Ha attivato la Stazione Unica Appaltante, un sistema che centralizza tutte le procedure di gara. L’obiettivo è rendere tutto più trasparente e più efficiente. L’operazione coinvolge direttamente le amministrazioni locali e punta a semplificare i processi.

La Provincia di Crotone ha avviato una riforma strutturale del sistema degli appalti pubblici con l'attivazione della Stazione Unica Appaltante (SUA), un'innovazione voluta a centralizzare tutte le procedure di gara sul territorio provinciale. L'iniziativa, entrata in vigore a partire dal 2 febbraio 2026, mira a semplificare le procedure, ridurre i tempi di esecuzione degli interventi e garantire un maggiore controllo sulle risorse pubbliche. Il nuovo modello, che sostituisce le singole stazioni appaltanti dei singoli comuni, permette di gestire in modo unificato gli affidamenti di opere, servizi e forniture, con un particolare sulla trasparenza e sull'efficienza.

