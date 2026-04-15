Il mercato mondiale del petrolio registra un calo netto dei prezzi in risposta alle recenti tensioni tra gli Stati Uniti e il Pakistan, che coinvolgono anche la questione nucleare iraniana. Le negoziazioni diplomatiche tra le due nazioni sembrano aver raggiunto un punto di stallo, influenzando immediatamente il prezzo del greggio. Questa situazione ha portato a una reazione rapida sui mercati energetici a livello globale.

Il mercato globale dell’energia sta reagendo con un crollo immediato dei prezzi del greggio mentre la diplomazia internazionale si muove verso un possibile stallo risolutivo tra Washington e Teheran. La prospettiva di un nuovo incontro diplomatico in Pakistan, previsto potenzialmente già nelle prossime 24 o 48 ore, ha spinto il West Texas Intermediate a scendere a 91,28 dollari per le consegne di maggio, con una flessione del 7,80% rispetto ai valori precedenti, mentre il Brent ha registrato un calo del 4,6% attestandosi a 94,79 dollari per le spedizioni di giugno. L’asse Islamabad-Washington e la scadenza del 21 aprile. Le trattative che potrebbero ravvivarsi domani si concentrano sulla figura del feldmaresciallo pakistano Asim Munir, la cui mediazione è considerata fondamentale per facilitare il dialogo tra gli Stati Uniti e l’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crollo del greggio: l’asse Pakistan-USA sfida il nucleare iraniano

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