Kharg parte il raid Usa sull' isola del tesoro iraniano | Pronti a colpire il greggio

Le forze statunitensi hanno avviato un attacco militare sull’isola di Kharg, un punto strategico nel Golfo Persico, noto per le attività legate al settore petrolifero iraniano. L’operazione mira a colpire le infrastrutture di estrazione e trasporto del petrolio. Parallelamente, il presidente ha annunciato la possibilità di interventi militari per garantire il transito di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE NEW YORK - «Pochi istanti fa, su mia direzione, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei bombardamenti più potenti nella Storia del Medio Oriente e ha completamente annientato ogni obiettivo militare nel gioiello della corona dell’Iran, l’isola di Kharg», ha annunciato il presidente Donald Trump ieri notte sul suo social Truth. Per ora, ha sottolineato Trump, «ho scelto, per ragioni di decenza, di non spazzare via le infrastrutture petrolifere sull’isola. Tuttavia, se l’Iran o chiunque altro dovesse fare qualcosa per interferire con il passaggio libero e sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz rivaluterò immediatamente la mia decisione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Kharg, parte il raid Usa sull'isola del tesoro iraniano: «Pronti a colpire il greggio» Articoli correlati Droni Usa sull’isola di Kharg: cos’è l’hub petrolifero iraniano dove potrebbe iniziare l’invasioneNel Golfo Persico esiste un’isola poco conosciuta al grande pubblico ma centrale negli equilibri energetici e militari del Medio Oriente. Attacco all’ambasciata Usa a Baghdad. Raid sull’isola di Kharg. Trump: “Iran completamente sconfitto”(Adnkronos) – La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua ad intensificarsi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kharg parte il raid Usa sull'isola del... Temi più discussi: Trump: 'Ho dato ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg'; Inviati 5mila marines in Medio Oriente, Trump vuole prendere Hormuz e ordina raid sull’isola strategica di Kh…; Trump: Raid sull’isola di Kharg, Iran liberi Hormuz o distruggerò le basi petrolifere; Raid Usa in Iran sull'isola di Karg. L'avvertimento di Trump. Kharg, parte il raid Usa sull'isola del tesoro iraniano: «Pronti a colpire il greggio»La minaccia di Trump per sbloccare il transito dallo Stretto: «Abbiamo condotto uno dei più potenti bombardamenti della storia del Medio Oriente» ... corriere.it Raid USA sull'isola di Kharg. Trump: L'Iran sblocchi Hormuz o distruggeremo le basi petrolifereAGI - Nel quindicesimo giorno di guerra in Iran e in Medio Oriente parte il raid degli Usa su Kharg. Gli Stati Uniti hanno azzerato gli obiettivi militari sull'isola di Kharg ma non distrutto le i ... msn.com "Ho scelto di non spazzare via le infrastrutture petrolifere sull'isola di Kharg. Se l'Iran o altri dovessero interferire nel passaggio libero e sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz - sottolinea il Presidente Usa, Donald Trump - riconsidererò subito quanto d - facebook.com facebook "Su mio ordine il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all'occhiello dell'Iran: l'isola di Kharg". Lo riferisce Donald Trump con un post s x.com