Una porzione del muro di Porta Romana è crollata, coinvolgendo un’auto parcheggiata sotto. Una donna racconta di essere rimasta schiacciata dal crollo, ma di essere uscita illesa, definendo l’accaduto come un miracolo. La sua testimonianza è stata resa nota attraverso una telefonata, che pare abbia contribuito a salvarle la vita. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, in una zona della città molto frequentata.

Ascoli, 15 aprile 2026 – Una telefonata le ha probabilmente salvato la vita, un po’ come la nota pubblicità con protagonista Massimo Lopez, recentemente tornata in voga. Emma Ceciliani stava per uscire di casa e raggiungere la sua auto, ma si è trattenuta qualche minuto in più. Un ritardo provvidenziale che ha evitato conseguenze ben più gravi nel crollo del muro di contenimento avvenuto ieri mattina a Porta Romana. È ancora molto turbata la proprietaria della Citroen C3 completamente distrutta dai detriti. “Sarei dovuta uscire proprio poco dopo l’orario in cui è successo il crollo – racconta – ma sono stata chiamata e mi sono trattenuta qualche minuto in più in casa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crolla il muro di Porta Romana, il racconto choc di Emma: “La mia auto schiacciata, sono viva per miracolo”

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