Rimini | 125.000 mq di energia 1.000 brand e il futuro dell’idrogeno

A Rimini si tiene dal 4 al 6 marzo 2026 KEY – The Energy Transition Expo, un evento dedicato alla transizione energetica. La fiera si svolge su una superficie di 125.000 metri quadrati e coinvolge circa 1.000 marchi del settore. L’appuntamento si concentra sulle nuove frontiere dell’idrogeno e sulle opportunità offerte dall’innovazione energetica.

La capitale della transizione energetica è oggi Rimini, dove dal 4 al 6 marzo 2026 si svolge KEY – The Energy Transition Expo. L’evento, organizzato dall’Italian Exhibition Group, trasforma il quartiere fieristico in un polo di confronto internazionale che ospita oltre 150 appuntamenti dedicati a finanza, costi energetici e nuove filiere industriali. Si tratta di una manifestazione che ha assunto dimensioni significative, estendendosi su circa 125.000 metri quadrati lordi e coinvolgendo più di 1.000 brand espositori, di cui il 30% proviene dall’estero. Questa edizione segna un passo avanti nella collaborazione tra Italia e Giappone, con una delegazione presente per approfondire la partnership sull’idrogeno nata dalla missione all’EXPO di Osaka. 🔗 Leggi su Ameve.eu

