Secondo i dati dell’Osservatorio Industria della Cisl Fvg, oltre 7.000 lavoratori del Friuli-Venezia Giulia sono coinvolti in crisi aziendali nel settore metalmeccanico. La situazione riguarda diverse aziende della regione che stanno attraversando difficoltà, mettendo a rischio l’occupazione di numerosi dipendenti. La crisi coinvolge quindi un numero considerevole di lavoratori, con impatti ancora da valutare nel dettaglio.

Sono oltre 7.000 lavoratori del Friuli-Venezia Giulia attualmente coinvolti in processi di crisi aziendale, secondo i dati dell’Osservatorio Industria della Cisl Fvg. Questa fotografia dello stato produttivo regionale evidenzia che quasi la metà dei 15.000 addetti nelle 64 imprese monitorate risente di misure legate a difficoltà economiche. La metalmeccanica è il settore più colpito con 47 aziende in sofferenza, ma il problema si estende al commercio, al legno e alla grafica. La distribuzione geografica delle crisi non è uniforme: Pordenone concentra il 39% dei casi con 25 imprese, seguita da Udine con il 36% e 23 aziende. L’uso massiccio della Cassa Integrazione Guadagni segnala un rallentamento produttivo generalizzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Friuli: 7.000 lavoratori a rischio, metalmeccanica

