La Commissione Finanze del Senato ha recentemente ascoltato le rappresentanze di Fiavet Confcommercio in merito ai disegni di legge relativi alle tasse sulle provvigioni. La discussione si è concentrata sulle problematiche che le agenzie di viaggi stanno affrontando a causa della crisi nel Golfo e delle modifiche fiscali proposte. Durante l’audizione, sono stati evidenziati gli impatti potenziali di queste normative sul settore.

La Commissione Finanze del Senato ha ospitato l’audizione di Fiavet Confcommercio per discutere i disegni di legge n. 1845, 1852 e 1865, affrontando nodi cruciali che riguardano la tassazione e il costo dei combustibili fossili. La rappresentanza degli agenti di viaggio ha esposto al Senato le difficoltà operative legate alle tensioni nel Golfo Persico e ha sollecitato una revisione della normativa fiscale sulla ritenuta d’acconto sulle provvigioni, fissata per il 1° maggio secondo il decreto-legge n. 38 del 2026. L’impatto della crisi nel Golfo sui flussi turistici e sui costi operativi. Le turbolenze geopolitiche nell’area del Golfo Persico stanno ridisegnando profondamente la geografia dei viaggi internazionali, colpendo direttamente le imprese italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi nel Golfo e tasse sulle provvigioni: il grido delle agenzie

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