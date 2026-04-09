La premier ha parlato alla Camera per quasi un’ora, la sua prima informativa dopo il risultato negativo del referendum sulla giustizia e l’inizio del conflitto in Medio Oriente. Durante il suo intervento, ha affermato che in caso di peggioramento della crisi energetica potrebbe essere necessario sospendere il patto di stabilità. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici del discorso o sulle eventuali decisioni future.

Ha parlato per quasi un’ora la premier Giorgia Meloni, in quella che è la sua prima informativa alla Camera dopo la debacle del referendum sulla giustizia e dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. Referendum. Comincia proprio dalla sconfitta referendaria l’informativa della premier, che non nasconde il rammarico: “Non voglio esimermi da una breve riflessione sull’Italia consegnata dal voto del referendum sulla giustizia, un’Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e una altrettanto grande polarizzazione”. “ Un confronto serrato, ahimè non sempre sul merito, ma con un esito comunque chiaro – ha dichiarato la premier – Noi rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni e aspettative”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Meloni alla Camera: “Se la crisi energetica peggiora occorre sospendere il patto di stabilità”

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Temi più discussi: Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Meloni in Parlamento per la prima volta dal referendum: Avanti con determinazione. L'opposizione accusa: Fallimento totale.

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Meloni alla Camera: Né dimissioni, né rimpasto. Rischio shock energetico: mio dovere fare tutto il possibileMeloni alla Camera: Né dimissioni, né rimpasto. Rischio shock energetico: mio dovere fare tutto il possibile ... finanza.repubblica.it

Il discorso integrale di Meloni in Parlamento sull'ultimo anno di governo. L'appello all'unità europea per fronteggiare la crisi energetica, i risultati degli ultimi quattro anni, la reazione dopo la sconfitta al referendum e la strategia per l'ultimo anno di legislatura. C - facebook.com facebook

Meloni non si ferma, ecco il piano a un anno dal voto Meloni accelera su casa e lavoro, il ceto medio può attendere x.com