Blocco di Hormuz Ance | Emergenza energetica la deroga al patto di stabilità non può attendere

Un rappresentante dell’associazione dei costruttori ha dichiarato che l’emergenza energetica legata al blocco di Hormuz richiede interventi immediati a livello europeo. In una nota, si sottolinea che la deroga al patto di stabilità non può essere ulteriormente rinviata, ritenendo che la richiesta del ministro Salvini di un intervento rapido sia condivisa. La questione riguarda le ripercussioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico del continente.

“Ha ragione il ministro Salvini a sollecitare anche oggi un immediato intervento europeo per affrontare questa emergenza energetica senza precedenti. Se non lo facciamo ora, allora quando?”, dichiara la presidente Ance, Federica Brancaccio. “Il proseguire del conflitto nel Golfo con il blocco dello stretto di Hormuz sta determinando una situazione insostenibile a livello energetico che ha pesanti ricadute anche nel nostro settore impegnato in tanti cantieri strategici, in vista soprattutto della chiusura del Pnrr” spiega la presidente Brancaccio, che aggiunge: “ Le imprese sono schiacciate tra il rispetto intoccabile dei tempi di chiusura e materiali introvabili o con prezzi alle stelle”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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