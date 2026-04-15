Crisi carburanti il caso Eni e le pompe a secco | Costretti a chiudere il distributore

La crisi dei carburanti si aggrava con il blocco delle pompe nelle stazioni di servizio. Dopo settimane di preoccupazioni legate ai rincari e alle tensioni internazionali, alcune aree hanno sperimentato la chiusura completa dei distributori. La situazione si è evoluta da una fase di incertezza a una reale interruzione dell’erogazione di carburante, creando disagi tra gli automobilisti e influenzando la circolazione locale.

Se nei giorni scorsi la preoccupazione per il caro carburante e i rifornimenti era legata alle tensioni internazionali e al rincaro dei prezzi, oggi la situazione sul territorio è ulteriormente peggiorata, passando dall'incertezza al blocco totale delle erogazioni. Il distributore Eni di viale.🔗 Leggi su Forlitoday.it “Quel blocco va tolto”. Crisi carburanti, il numero uno di Eni avverte l’Italia e l’EuropaL’emergenza energetica torna al centro del dibattito con parole che suonano come un avvertimento. Roma, allarme gasolio: pompe a secco e prezzi alle stelleA Roma, nella giornata del 9 aprile 2026, diversi distributori di carburante sono rimasti senza scorte di gasolio, costringendo il personale a...