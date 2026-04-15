Criminale serbo latitante da 10 anni arrestato dai carabinieri ma è già libero | si nascondeva in un covo sui lidi ferraresi

Un uomo considerato un membro della rete criminale serba nota come 'Pink' è stato arrestato dai carabinieri dopo dieci anni di latitanza. Il sospetto si nascondeva in un covo situato sui lidi ferraresi. Dopo l'arresto, l'individuo è stato trasferito in carcere, ma poco dopo è stato rilasciato. La sua fuga e successivo ritrovamento sono stati oggetto di approfondimenti delle forze dell'ordine.

Ferrara, 15 aprile 2026 – È ritenuto un esponente della rete criminale serba denominata ' Pink Panthers ', specializzata in furti di gioielli e attiva in tutta l'area balcanica e nel Sud dell'Europa, il 51enne serbo arrestato il 13 aprile dai carabinieri di Comacchio e della stazione di Porto Garibaldi (Ferrara) mentre si nascondeva in un covo sul litorale. L'uomo, latitante dal 2016, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria slovena per concorso in rapina aggravata dall'uso di armi da fuoco. L'operazione è scaturita da un input dell'Enfast (rete di poliziotti europei specializzata nella localizzazione e arresto di latitanti pericolosi), da parte delle autorità slovene.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Criminale serbo latitante da 10 anni arrestato dai carabinieri (ma è già libero): si nascondeva in un covo sui lidi ferraresi Notizie correlate Leggi anche: Pericoloso latitante ricercato da 10 anni arrestato ai Lidi: in casa un arsenale da rapina Arrestato latitante: si nascondeva da quattro anni dopo un tentato omicidioL'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia Era...