Domenica 25 gennaio alle 11, in piazza XX Settembre, si terrà la tradizionale benedizione degli animali presso la chiesa di San Michele Arcangelo. Un momento di incontro e di rispetto per gli animali, molto atteso dalla comunità locale. L’evento rappresenta un’occasione per condividere un gesto di cura e gratitudine verso gli amici a quattro zampe.

Una bellissima occasione per riunire tutti gli amanti degli animali che s’incontreranno in piazza XX Settembre domenica 25 gennaio alle 11 per la tradizionale benedizione degli animali, un appuntamento molto sentito dalla comunità. Per celebrare degnamente l’evento si terrà una Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Chiusdino. Sant’Antonio Abate, santo molto venerato nelle campagne, è stato elevato dalla Chiesa a protettore del mondo agricolo. La benedizione degli animali è una tradizione molto diffusa in questo giorno. Sant’Antonio Abate è considerato il fondatore del monachesimo e ha vissuto una vita di preghiera, povertà e castità nel deserto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benedizione degli animali in San Michele Arcangelo

Benedizione degli animali. A San Piero, Vecchiano e in San Paolo a Ripa d’ArnoIn occasione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, si svolgono le tradizionali benedizioni a San Piero, Vecchiano e San Paolo a Ripa d’Arno.

Benedizione degli animali a San Piero a GradoDomenica 18 gennaio 2026, alle ore 12:3013:00, si svolgerà presso la Basilica di San Piero a Grado la XX Benedizione degli animali, dei cavalli dei mezzi agricoli e dei prodotti della terra.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Se il Male È In Casa Tua, Noterai Questi 7 Segni

Argomenti discussi: Impruneta: Benedizione degli animali; Torna la benedizione degli animali; Portate i vostri animali a benedire; Sant'Antonio a Viterbo, parata dei cavalli e benedizione degli animali: orari, percorso e viabilità.

Sant’Antonio e la benedizione degli animali: un’esperienza magica per i bambiniDomani 17 gennaio è Sant'Antonio Abate. Scopri perché la benedizione degli animali è un'occasione unica per insegnare l'empatia e il rispetto ai bambini. nostrofiglio.it

Giarre, grande partecipazione all’ottava edizione della Benedizione degli animaliHa riscosso notevole successo di pubblico, richiamando gente da tutto il comprensorio ionico etneo, l’ottava edizione della Benedizione degli animali organizzata dalla Pro Loco di Giarre, domenica m ... gazzettinonline.it

Pro Loco Molfetta. . La Benedizione degli animali a Sant'Antonio Abate. La Celebrazione della tenerezza e della gioia a due e quattro zampe con Pro Loco Molfetta 17 gennaio 2026 Video Realizzato da Acdanceproduction Grazie ai nostri sponsor - facebook.com facebook