Gli Enti del Terzo settore nel diritto

Gli Enti del Terzo settore sono al centro di un mutamento nel diritto italiano, che prima li ignorava e ora cerca di regolamentarli. Il motivo è l'aumento di organizzazioni no profit che svolgono attività sociali e culturali, spesso senza scopo di lucro. Il codice civile, che si ispira a modelli francesi e tedeschi, non definisce chiaramente il loro ruolo, lasciando spazio a interpretazioni. Questo vuoto normativo ha portato a un crescente interesse da parte delle istituzioni e degli operatori del settore.

Il diritto prima ignorava il Terzo settore, poi lo trattava con sufficienza, ora lo rincorre. Il nostro codice civile, modellato sull'esempio francese, tuttavia qui maggiormente sul tedesco, è muto in punto di scopo degli enti del libro primo, evitando di precludere espressamente il lucro soggettivo, ma è stato integrato dalla dottrina assegnandone uno non lucrativo alle associazioni e alle fondazioni. La finalità rimaneva comunque delimitata in negativo e con scarsa attenzione verso la concretizzazione, la prevenzione dei rischi di aggiramenti. L'ambito dell'attività esercitabile era trascurato, con il tempo si è fatto spazio all'esercizio di iniziative commerciali, sottolineando la differenza tra lucro soggettivo e oggettivo, viatico per la loro conciliazione.