Riparte La Spesa che fa bene di Iperal | 350 mila euro agli enti del terzo settore
Riparte la campagna di Iperal “La Spesa che fa bene”. Quest’anno l’azienda mette a disposizione 350 mila euro per sostenere gli enti del terzo settore nei territori in cui opera. È un modo per aiutare chi lavora ogni giorno per il sociale e per le comunità locali. L’iniziativa, arrivata al suo 40° anniversario, continua a coinvolgere clienti e associazioni, con l’obiettivo di fare del bene e supportare chi ha bisogno.
Nell’anno del 40°, il supermercato rilancia un appuntamento apprezzato e consolidato nel tempo, aumentando il montepremi complessivo Giunta alla sua ottava edizione, l’iniziativa quest’anno aumenta il montepremi complessivo a disposizione, portandolo a 350.000 euro - finanziato da Iperal e Fondazione AG&B Tirelli in parti uguali - che sarà assegnato alle associazioni di volontariato partecipanti, in base ai criteri previsti dal nuovo regolamento. "La Spesa che fa Bene" è rivolta agli Ets iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, impegnati in ambiti quali interventi sociali, servizi sanitari e sociosanitari, educazione e formazione, tutela dell’ambiente.🔗 Leggi su Leccotoday.it
