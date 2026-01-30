Riparte La Spesa che fa bene di Iperal | 350 mila euro agli enti del terzo settore

Riparte la campagna di Iperal “La Spesa che fa bene”. Quest’anno l’azienda mette a disposizione 350 mila euro per sostenere gli enti del terzo settore nei territori in cui opera. È un modo per aiutare chi lavora ogni giorno per il sociale e per le comunità locali. L’iniziativa, arrivata al suo 40° anniversario, continua a coinvolgere clienti e associazioni, con l’obiettivo di fare del bene e supportare chi ha bisogno.

