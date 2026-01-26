Il primo degli sei concerti a Roma segna l’avvio del tour di Renato Zero, intitolato L’Orazero. La serata ha visto il cantautore esibirsi con i brani tratti dal suo ultimo album, alternati a medley che ripercorrono i momenti salienti della sua lunga carriera. Un appuntamento che conferma la presenza costante di Zero sulla scena musicale italiana, offrendo al pubblico un’esperienza live ricca di significato e autenticità.

( a skanews) – Successo al Palazzo dello Sport di Roma per la prima data de L’Orazero in tour, la nuova tournée di Renato Zero (prodotta da Tattica) che ha preso ufficialmente il via davanti a un pubblico caloroso. Un debutto trionfale che ha inaugurato una delle traversate live più attese della stagione: Roma si prepara ora ad accogliere altri 5 appuntamenti prima che il tour prosegua sui palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile, per 30 date in calendario, molte delle quali già sold out, a conferma di un rapporto con i fan (sorcini di ogni generazione) che resiste al tempo. Renato Zero, vita e carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Primo dei sei appuntamenti nella Capitale per il cantautore. Un viaggio live tra i nuovi brani dell'ultimo album e i medley che hanno segnato la sua incredibile carriera

