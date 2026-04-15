Cremona con i fondi Tamoil riqualificati i Giardini di piazza Roma

A Cremona è stato approvato un progetto di riqualificazione dei Giardini di piazza Roma, dedicati a papa Giovanni Paolo II. L'intervento prevede l'utilizzo di fondi Tamoil già assegnati in precedenza. La riqualificazione coinvolge l'area verde situata nel centro della città e si basa su un piano di interventi specifici approvato nelle ultime settimane. La conclusione dei lavori è prevista entro l'anno.

Cremona, 15 aprile 2026 – Via libera al progetto di riqualificazione dei giardini di piazza Roma, intitolati a papa Giovanni Paolo II. Con l’approvazione, da parte della Giunta, su proposta dell’assessora all’Ambiente Simona Pasquali, dello studio progettuale complessivo riguardante le opere finalizzate alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione dei giardini storici, l’Amministrazione comunale compie il primo importante passo per la riqualificazione paesaggistica e ambientale di piazza Roma. Viene così dato seguito a quanto previsto dall’ordine del giorno, approvato dal Consiglio comunale il 16 giugno 2025, sulla destinazione...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, con i fondi Tamoil riqualificati i Giardini di piazza Roma Notizie correlate Il nuovo volto di piazza Moro: ecco i giardini riqualificati, scatta la 'fase 2' del cantiereGli operai hanno avviato le operazioni di smantellamento delle barriere che delimitavano la zona dei lavori. Urbino: Riqualificati i giardini del tribunale, 2000 mq restituiti alla città tra storia e fruibilità.Urbino Restituisce ai Cittadini un Angolo di Storia: Riqualificazione dei Giardini del Tribunale Urbino si prepara a riaprire al pubblico i giardini... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Piazza Roma, illustrati i lavori: più sicurezza con nuovi alberi e sostituzione calcestre; GIARDINO SEGRETO E GIARDINO DEI PROFUMI: SEMPRE PIU' BELLO IL CASTELLO DI BIANELLO; GIARDINI DI PIAZZA ROMA (CR), RESTYLING DA 1,4 MILIONI. Cremona, con i fondi Tamoil riqualificati i Giardini di piazza RomaCremona, 15 aprile 2026 – Via libera al progetto di riqualificazione dei giardini di piazza Roma, intitolati a papa Giovanni Paolo II. Con l’approvazione, da parte della Giunta, su proposta dell’asses ... ilgiorno.it Piazza Roma, illustrati i lavori: più sicurezza con nuovi alberi e sostituzione calcestreNuovo passo avanti per la riqualificazione dei giardini storici di Piazza Roma. La Giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Ambiente ... cremonaoggi.it Figlio di migranti liguri ha contribuito alla crescita del paese andino: oggi la cerimonia di inaugurazione del busto collocato nei giardini di Brignole facebook