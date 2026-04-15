Cremona con i fondi Tamoil riqualificati i Giardini di piazza Roma

Da ilgiorno.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cremona è stato approvato un progetto di riqualificazione dei Giardini di piazza Roma, dedicati a papa Giovanni Paolo II. L'intervento prevede l'utilizzo di fondi Tamoil già assegnati in precedenza. La riqualificazione coinvolge l'area verde situata nel centro della città e si basa su un piano di interventi specifici approvato nelle ultime settimane. La conclusione dei lavori è prevista entro l'anno.

Cremona, 15 aprile 2026 – Via libera al progetto di riqualificazione dei giardini di piazza Roma, intitolati a papa Giovanni Paolo II. Con l’approvazione, da parte della Giunta, su proposta dell’assessora all’Ambiente Simona Pasquali, dello studio progettuale complessivo riguardante le opere finalizzate alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione dei giardini storici, l’Amministrazione comunale compie il primo importante passo per la riqualificazione paesaggistica e ambientale di piazza Roma. Viene così dato seguito a quanto previsto dall’ordine del giorno, approvato dal Consiglio comunale il 16 giugno 2025, sulla destinazione...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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