Urbino | Riqualificati i giardini del tribunale 2000 mq restituiti alla città tra storia e fruibilità

A Urbino, i giardini del tribunale sono stati riqualificati dopo anni di trascuratezza, causata dall’incuria e dal passare del tempo. L’amministrazione locale ha investito 150.000 euro per restituire alla città una zona verde di 2.000 metri quadrati, situata tra via Raffaello e via Giro del Cassero. Ora, il progetto prevede la sistemazione di panchine, percorsi pedonali e aree verdi, per rendere l’area più accessibile e sicura. La riapertura ufficiale è fissata per il prossimo mese.

Urbino Restituisce ai Cittadini un Angolo di Storia: Riqualificazione dei Giardini del Tribunale. Urbino si prepara a riaprire al pubblico i giardini del tribunale, un'area di duemila metri quadrati tra via Raffaello e via Giro del Cassero che per decenni è rimasta in stato di abbandono. L'intervento, finanziato con 1,6 milioni di euro dal bando regionale Rigenerazione Urbana, mira a trasformare questo spazio in un nuovo punto di incontro per la comunità e un'attrazione per i turisti, valorizzando un'area di significativo valore storico e paesaggistico. Un'Area Legata alla Memoria Urbana. I giardini del tribunale hanno una storia particolare, essendo stati un tempo il cortile dell'ex casa di rieducazione minorile, poi destinata agli uffici giudiziari.