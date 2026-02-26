lidl italia apre 23 punti vendita in 7 settimane a milano apre store numero 800

Lidl Italia ha inaugurato 23 nuovi punti vendita in appena sette settimane, rafforzando la presenza sul territorio. A Milano si apre il negozio numero 800, confermando la costante espansione e l’investimento nel settore della grande distribuzione organizzata. La crescita rapida evidenzia l’importanza strategica dell’azienda nel panorama commerciale italiano, senza che siano state segnalate controversie o imprevisti significativi.

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Lidl Italia, azienda della Gdo leader nel Paese, prosegue nel suo percorso di crescita con il raggiungimento di un importante traguardo: l'inaugurazione del suo 800esimo punto vendita che si è tenuta questa mattina a Milano, in Viale Corsica 21, alla presenza del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, del vicepresidente della Commissione educazione e food policy del Comune di Milano, Alessandro Giungi e del presidente del Municipio 4 di Milano, Stefano Bianco. Il taglio del nastro si inserisce in un ritmato piano di sviluppo sul territorio nazionale che ha visto l'inaugurazione di ben 23 nuovi punti vendita nelle ultime sette settimane, di cui 11 nella sola giornata odierna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

