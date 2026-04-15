Credeva di sparire con il bottino ma il GPS lo tradisce

Un monopattino elettrico rubato questa mattina a Merano è stato ritrovato poche ore dopo a Bressanone. I Carabinieri, grazie all’uso del sistema GPS presente sul mezzo, sono riusciti a risalire in tempo reale alla posizione e a individuare il ladro. Un uomo di 31 anni è stato denunciato per ricettazione. L’intervento rapido ha permesso di recuperare il mezzo e di procedere con le verifiche del caso.