A pochi mesi dalla tragedia di Crans-Montana, in cui sono rimaste vittime sei persone italiane, la Regione Lombardia ha presentato un nuovo opuscolo con indicazioni sui comportamenti da seguire in caso di incendio in spazi pubblici. L’obiettivo è fornire uno strumento pratico e facilmente consultabile per aiutare a salvare vite in situazioni di emergenza. La guida, realizzata in collaborazione con esperti, sarà distribuita nelle aree di aggregazione e nelle scuole della regione.

Milano, 15 aprile 2026 – A pochi mesi dalla tragedia di Crans-Montana, in cui hanno perso la vita sei giovani italiani, è stato presentato oggi in Regione Lombardia un opuscolo dedicato ai comportamenti da adottare in caso di incendio nei luoghi di aggregazione. Il vademecum. Il vademecum, realizzato in collaborazione con la Protezione Civile e con la supervisione dei Vigili del Fuoco, sarà distribuito in 500 mila copie a tutte le scuole lombarde con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la sicurezza tra i giovani. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacrans-montana-comune-parte-civile-yooi4rto Il papà di Chiara Costanzo. All'iniziativa ha partecipato anche Andrea Costanzo, padre di Chiara, una delle vittime dell'incendio: “ll dolore non si può spiegare, ma sono qui perché vorrei che non fosse inutile”, ha detto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, la Lombardia lancia la guida anti-incendio. Il papà di Chiara Costanzo: “Strumento per salvare vite”

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