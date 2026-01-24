Crans-Montana il papà di Chiara Costanzo annichilito per la scarcerazione di Jacques Moretti | È come spargere sale su una ferita aperta

La recente scarcerazione di Jacques Moretti ha suscitato grande dolore in Andrea Costanzo, padre di Chiara, vittima della tragedia del Constellation a Crans-Montana. La notizia rappresenta un ulteriore colpo emotivo, riaprendo ferite ancora aperte. Questo evento sottolinea l’importanza di un’attenzione delicata e rispettosa nei confronti di chi vive il dolore di una perdita così grave.

La notizia della scarcerazione di Jacques Moretti arriva come un colpo ulteriore per Andrea Costanzo, il padre di Chiara, morta a 16 anni nella strage del Constellation di Crans-Montana. Asfissiata dal fumo tossico insieme ad Achille Barosi, Emanuele Galeppini e Giovanni Tamburi. Una decisione che lo lascia «sgomento e indignato», come racconta a Repubblica. «L’unica cosa che mi tiene in vita è sapere che un giorno ci sarà giustizia. Ma dopo una decisione come questa. sto vacillando». La scarcerazione di Moretti. Costanzo è stato informato della scarcerazione. «Mi hanno appena chiamato per dirmelo.🔗 Leggi su Open.online

Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo: «Jacques Moretti scarcerato? Una ferita che brucia. Un crimine così grave ed è uscito pagando una cifra ridicola»È ufficiale: Jacques Moretti può uscire dal carcere, dove è detenuto dal 9 gennaio. Sarebbe stato un suo amico a pagare la cauzione di 200mila franchi, ovvero circa ... leggo.it

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

