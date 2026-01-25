Il tribunale di Crans-Montana ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone, in gran parte giovani. Questa decisione solleva molte preoccupazioni e dubbi sulla giustizia, come affermato dal padre di Chiara Costanzo, sostenendo che sia inammissibile e che spera in un futuro in cui si faccia piena luce sulla vicenda.

Moretti è tornato in libertà ma resta il divieto di espatrio e l'obbligo di consegna dei documenti e di presentarsi ogni giorno alla polizia. Immediata anche la reazione della politica. Si definisce «indignata» la premier Giorgia Meloni. «La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Chiederemo conto alle autorità svizzere di quanto accaduto». Mentre le indagini continuano, alcuni tra gli oltre cento feriti di Crans-Montana iniziano a essere svegliati dalla sedazione profonda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo: «La scarcerazione di Moretti inammissibile, che un giorno sia fatta giustizia è il pensiero che mi tiene in vita»

