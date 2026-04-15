Crans Montana | Il Comune si allinea al sindaco e scarica le responsabilità sui pompieri

In Svizzera, le autorità stanno indagando sull'incendio di Capodanno che ha causato la morte di 41 persone, tra cui sei giovani italiani. Il Comune ha preso una posizione condividendo le decisioni del sindaco e attribuendo le responsabilità ai pompieri, senza yet ammettere colpe proprie o di altri enti coinvolti. Al momento, nessuna persona o istituzione coinvolta ha riconosciuto formalmente responsabilità nell'incidente.

AGI - L’inchiesta in Svizzera sul rogo di Capodanno che fece 41 morti, tra cui sei italiani tutti giovanissimi, non vede al momento ammissioni di responsabilità da parte degli amministratori locali. Gli sviluppi dell'inchiesta in Svizzera . Il consiglio comunale di Crans-Montana segue la linea difensiva espressa dal sindaco Nicola Féraud interrogato nei giorni scorsi nell'inchiesta sull'incendio al "Le Constellation" scaricando le responsabilità del cattivo funzionamento nella gestione della sicurezza sui tecnici e sui pompieri. La versione del consiglio comunale di Crans Montana . Anche se i nomi non vengono fatti il riferimento sembra essere agli indagati Ken Jacquemoud e Cristophe Balet, ex e attuale capo dell'ufficio sicurezza che avevano evidenziato invece la mancanza di risorse e personale quando vennero sentiti in Procura.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Crans Montana: Il Comune si allinea al sindaco e scarica le responsabilità sui pompieri Notizie correlate Crans-Montana, il sindaco: «Mi scuso con le famiglie delle vittime, pronto a prendermi le mie responsabilità»In una lunga intervista all'agenzia svizzera Keystone-ATS, il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha commentato per la prima volta alla stampa... Crans-Montana, parla il sindaco: «Un errore non scusarmi. Dovessi essere incolpato mi assumerò le mie responsabilità. Piango ogni giorno»«L’accusa stabilirà le responsabilità di ognuno, inclusa la mia, e la affronterò. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crans-Montana: l’ex responsabile della sicurezza del comune si rifiuta di rispondere; L’ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana si rifiuta di rispondere; Crans Montana, la procura di Sion sequestra il cellulare del sindaco Féraud; Crans-Montana, l'indagato del Comune non risponde agli inquirenti. Crans-Montana sostiene il sindaco nella controversia sull’indagine ufficiale sulla sicurezza antincendioCrans-Montana, il municipio difende il sindaco dopo il rogo di Capodanno Le autorità comunali di Crans-Montana, in Canton Vallese, hanno preso posizio ... assodigitale.it Crans-Montana: il Comune difende l'operato del sindacoL'amministrazione ha respinto le accuse sulla mancanza di personale: «Sulla sicurezza mai fissati limiti di budget» ... ticinonews.ch Disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sono solo alcune delle accuse che la Procura di Roma muove a Jaques Moretti e alla moglie Jessica nell’ambito del procedimento legato all’incendio di Crans Montana che ha provocato la morte di 41 persone tra - facebook.com facebook Crans-Montana, il Comune fa quadrato attorno a Nicolas Féraud. x.com