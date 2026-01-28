Il sindaco di Crans-Montana dice di non voler chiedere scusa per l’incendio che ha causato 40 vittime. “Se dovessi essere incolpato, mi assumo le mie responsabilità”, afferma, aggiungendo di piangere ogni giorno. Tiene a precisare di non essere stato chiamato dal pubblico ministero che indaga sull’accaduto. La sua posizione genera ancora più dubbi sulla gestione di quella notte tragica.

«L’accusa stabilirà le responsabilità di ognuno, inclusa la mia, e la affronterò. Umanamente, e senza speculare su quello che dirà la giustizia, sento il peso della responsabilità. Mi assumerò quello che dovrò assumermi se dovessi essere incolpato». ha detto. «Mi rendo conto di essere diventato l’uomo nel mirino delle critiche insieme ai coniugi Moretti. Sono colpevole agli occhi di molta gente». «Ciò che mi ha davvero colpito è stato quando dei cronisti hanno affermato che ho accettato bustarelle. Si è messa in discussione la mia integrità, quando ho scelto di fare politica in maniera onesta. Ho ricevuto minacce di morte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, parla il sindaco: «Un errore non scusarmi. Dovessi essere incolpato mi assumerò le mie responsabilità. Piango ogni giorno»

Approfondimenti su Crans Montana Sindaco

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha condiviso le difficoltà personali legate alla sua posizione, tra minacce e stress.

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha commentato pubblicamente per la prima volta la sua decisione in merito a una questione cruciale, esprimendo il suo rammarico e la disponibilità ad assumersi responsabilità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crans Montana Sindaco

Argomenti discussi: Dentro la Notizia: Crans Montana: parla Piero, lo zio di Chiara Costanzo Video; La guarigione? Non si parla di mesi ma di anni. L’abbiamo riconosciuta dalle unghie:…; Crans-Montana, il fratello di Sofia ricoverata a Milano: A Niguarda sentiamo tutti come una famiglia. Abbiamo paura dei luoghi chiusi dopo quello che è successo; Parla Eleonora Palmieri dopo l’inferno di Crans-Montana: Ho visto il fuoco risalire le scale, di notte ho ancora paura.

Crans - Montana, l'avvocato dei familiari delle vittime: Va capita la catena delle responsabilitàA È Sempre Cartabianca Albert Habib: Il banco degli accusati non è una sedia, c'è posto anche per altre persone ... tgcom24.mediaset.it

Crans-Montana, i sensi di colpa del sindaco: «Ho avuto minacce di morte»«Piango ogni giorno e sono in terapia da uno psicologo. So che questo trauma non mi lascerà mai». Nicolas Féraud parla con la voce di chi porta addosso un peso che ... ilmessaggero.it

Il Giornale. . Berna rassicura Roma: squadre investigative condivise su Crans-Montana; dopo la sparatoria di Milano la legge salva-agenti; svastiche pro Pal sulla Giornata della Memoria. Questo e altro in edicola su il Giornale - facebook.com facebook

Crans Montana, la difesa del sindaco: «Un errore non scusarmi. Il pm Non mi ha convocato» x.com