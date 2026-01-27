Crans-Montana il sindaco | Mi scuso con le famiglie delle vittime pronto a prendermi le mie responsabilità

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha commentato pubblicamente per la prima volta la sua decisione in merito a una questione cruciale, esprimendo il suo rammarico e la disponibilità ad assumersi responsabilità. La sua intervista fornisce una visione chiara sulle posizioni dell'amministrazione locale, offrendo un quadro trasparente degli eventi e delle risposte ufficiali alle famiglie coinvolte.

In una lunga intervista all'agenzia svizzera Keystone-ATS, il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha commentato per la prima volta alla stampa la sua scelta di non essersi scusato con le famiglie delle vittime in seguito al rogo avvenuto la notte di Capodanno al locale Le Constellation, dove hanno perso la vita 41 persone. Il mea culpa di Féraud «Mi rammarico di non aver chiesto scusa a nome del Comune. In un contesto emotivamente molto difficile per tutti noi, ho commesso l'errore di privilegiare la prudenza nel tentativo di gestire la parte ufficiale della conferenza stampa, piuttosto che lasciar spazio a scuse ed emozioni.

