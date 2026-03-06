Cpr a Bologna il sindaco tira dritto | Porta insicurezza

Il sindaco di Bologna ha dichiarato che i centri di permanenza per i rimpatri rappresentano un elemento di insicurezza, affermando che non bisogna seguire la posizione della destra sull’immigrazione. La sua presa di posizione evidenzia la sua intenzione di mantenere una linea ferma sulla gestione dei Cpr, senza lasciarsi influenzare dalle critiche o dai dibattiti politici in corso.

"Noi non dobbiamo rincorrere la destra sull’immigrazione: se vogliamo scattare, occorre dirci che i Cpr sono un elemento di insicurezza". È un Matteo Lepore deciso a continuare il suo braccio di ferro con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi quello che sale sul palco della Giornata di ascolto ’Sicurezza e prevenzione’ organizzata a Roma dal Pd. "I Cpr sono l’incarnazione della burocrazia che divora l’intero sistema dell’immigrazione. La Bossi-Fini tiene prigionieri migranti e forze dell’ordine: è un sistema da scardinare. Dobbiamo avere il coraggio di spiegare che chi è espulso dai Cpr non finisce in Albania o in Tunisia, ma rimane nelle nostre città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

