Il confronto tra due leader politici si è acceso dopo che uno ha accusato l’altro di aver diffuso un’affermazione considerata infamante riguardo a Arcuri e alle mascherine. La stessa leader ha risposto, criticando aspramente le parole pronunciate durante un discorso dalla presidenza del Consiglio. La vicenda riguarda le recenti polemiche sulla gestione delle mascherine e le accuse reciproche tra le parti.

Meloni “oggi ha detto un’infamia e lo ha fatto da quello scranno” quello “della presidenza del Consiglio. È veramente un attacco proditorio e diffamatorio quando ha dichiarato addirittura che durante il periodo della pandemia sono stati spesi miliardi a favore di truffatori sulle mascherine farlocche “. Così Giuseppe Conte al termine del suo intervento in Aula durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Io non ci giro intorno, non faccio il vigliacco come lei: lei sta accusando Domenico Arcuri, commissario all’emergenza, Domenico Arcuri che è stato tre volte archiviato e mai rinviato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte contro Meloni: “Infamia su Arcuri e le mascherine, se vuole occuparsi di truffe Covid pensi alla sua Santanché”

