Dramma maltempo nuova frana in Costiera Amalfitana | chiusa la SS163
La Costiera Amalfitana vive un’altra giornata difficile. Nella notte, le intense piogge hanno provocato una nuova frana in zona Fuenti a Vietri sul Mare. La strada statale 163 è stata subito chiusa in entrambe le direzioni per evitare incidenti. La situazione continua a creare disagi per chi deve spostarsi lungo questa parte della costa.
Ancora crolli e disagi alla viabilità in Costiera Amalfitana. A causa di una frana verificatasi nella notte, per via delle abbondanti piogge, è stata chiusa la SS163 Amalfitana in entrambi i sensi di marcia in località Fuenti a Vietri sul Mare. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto i.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Costiera Amalfitana
Frana a Maiori, Costiera Amalfitana divisa in due: chiusa la Statale 163
A causa delle intense piogge delle ultime ore, si è verificata una frana a Maiori, in Costiera Amalfitana, che ha causato il distacco di massi in località Salicerchie.
Costiera Amalfitana, masso cade sulla Ss163: disposta la chiusura della strada
Ultime notizie su Costiera Amalfitana
