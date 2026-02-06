Dramma maltempo nuova frana in Costiera Amalfitana | chiusa la SS163

La Costiera Amalfitana vive un’altra giornata difficile. Nella notte, le intense piogge hanno provocato una nuova frana in zona Fuenti a Vietri sul Mare. La strada statale 163 è stata subito chiusa in entrambe le direzioni per evitare incidenti. La situazione continua a creare disagi per chi deve spostarsi lungo questa parte della costa.

A causa delle intense piogge delle ultime ore, si è verificata una frana a Maiori, in Costiera Amalfitana, che ha causato il distacco di massi in località Salicerchie.

