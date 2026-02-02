Costa Rica | Laura Fernández vince le presidenziali nel segno della continuità

Laura Fernández ha vinto le presidenziali in Costa Rica, assicurandosi la vittoria al primo turno. La candidata del Partito del Popolo Sovrano ha ottenuto un ampio consenso, puntando tutto sulla continuità. La sua campagna si è concentrata sulla lotta alla crisi della sicurezza e sull’adozione di un modello ispirato a Bukele per combattere il narcotraffico.

La candidata del Partito del Popolo Sovrano si impone al primo turno. Al centro dell’agenda politica la crisi della sicurezza e il “modello Bukele” per contrastare il narcotraffico. Laura Fernández, 39 anni, già ministra del governo uscente, è la nuova presidente del Costa Rica. Con circa l’88% dei seggi scrutinati, Fernández ha ottenuto il 48% dei consensi, superando la soglia necessaria per evitare il ballottaggio. Il suo principale sfidante, il socialdemocratico Álvaro Ramos, si è fermato al 33%, riconoscendo la sconfitta e assicurando un’opposizione costruttiva per il bene del paese. I numeri del voto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

