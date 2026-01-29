Questa sera alle 18, alla Galleria Rossini di via Rossini 36, apre la mostra

Si intitola Pietre traccianti la mostra che apre oggi alle 18 alla Galleria Rossini (via Rossini 36), con le sculture di Roberto Coli. Un percorso materico che mette al centro la trasformazione degli oggetti e il dialogo tra materia e cristalli. Lo spazio espositivo accoglie sculture e tableau, dove oggetti comuni vengono raccolti, trasformati e ricomposti in forme essenziali, capaci di tenere insieme materia, cristalli e percezione. Nella poetica di Coli, artista pesarese noto per un fare misurato, la trasformazione diventa linguaggio: ciò che era marginale o invisibile trova una nuova forma, restando leggibile nelle sue tre dimensioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le "Pietre traccianti" di Coli in mostra alla Galleria Rossini

