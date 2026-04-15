In aula, la presidente del partito ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, condannando l’attacco rivolto dall’ex presidente degli Stati Uniti alla collega italiana. Ha definito l’evento gravissimo e ha sottolineato che l’Italia è un Paese libero e sovrano. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussione sulla vicenda, con l’intento di evidenziare il sostegno alle istituzioni italiane.

“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver doverosamente espresso solidarietà a papa Leone XIV. Voglio dire che l’Italia è un Paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara: l’Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare o può mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest’aula ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così Schlein difende Meloni in Aula: “Ferma condanna per l’attacco di Trump, l’Italia è Paese libero e sovrano”

Schlein: Solidarietà a Meloni, non accettiamo attacchi al nostro Paese

Attacco Trump a Meloni, Schlein condanna: “Italia Paese sovrano”“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del...

Schlein: ferma condanna per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni«Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone».