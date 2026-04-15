Così Schlein difende Meloni in Aula | Ferma condanna per l’attacco di Trump l’Italia è Paese libero e sovrano

Da ilfattoquotidiano.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula, la presidente del partito ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, condannando l’attacco rivolto dall’ex presidente degli Stati Uniti alla collega italiana. Ha definito l’evento gravissimo e ha sottolineato che l’Italia è un Paese libero e sovrano. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussione sulla vicenda, con l’intento di evidenziare il sostegno alle istituzioni italiane.

“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver doverosamente espresso solidarietà a papa Leone XIV. Voglio dire che l’Italia è un Paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara: l’Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare o può mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest’aula ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cos236 schlein difende meloni in aula ferma condanna per l8217attacco di trump l8217italia 232 paese libero e sovrano
© Ilfattoquotidiano.it - Così Schlein difende Meloni in Aula: “Ferma condanna per l’attacco di Trump, l’Italia è Paese libero e sovrano”

Schlein: Solidarietà a Meloni, non accettiamo attacchi al nostro Paese

Video Schlein: Solidarietà a Meloni, non accettiamo attacchi al nostro Paese

Attacco Trump a Meloni, Schlein condanna: “Italia Paese sovrano”“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del...

Schlein: ferma condanna per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni«Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone».

Cerca altre news e video sullo stesso tema.