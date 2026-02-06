Migranti finti contratti di lavoro per permesso di soggiorno | 138 richieste di processo

La polizia ha scoperto un'organizzazione che preparava finti contratti di lavoro e documenti fiscali per permettere a cittadini extracomunitari di ottenere permessi di soggiorno. Sono 138 le richieste di processo arrivate finora. Gli investigatori hanno smascherato il sistema che, con contratti fasulli, aiutava queste persone a entrare illegalmente nel paese. La scoperta mette sotto pressione le autorità, che ora cercano di chiarire quanto accaduto.

Un sistema illecito che avrebbe favorito almeno 854 cittadini stranieri (molte posizioni sono andate prescritte), in un periodo che va dal 2013 al 2018. I reati contestati a vario titolo, oltre all'associazione a delinquere che riguarda 8 persone, sono quelli di truffa, truffa aggravata e violazione del testo unico sull'immigrazione. Nel 2020 il Gip Domenico Panza respinse la richiesta di custodia cautelare per 12 indagati per mancanza di esigenze cautelari. I due promotori del sodalizio criminale, per la Procura, sarebbero i titolari di uno studio di consulenza con sede a San Pietro in Casale (Bologna), che con l'aiuto di intermediari e datori di lavoro fittizi avrebbero consentito a cittadini extracomunitari di regolarizzare la loro presenza in Italia, traendo in inganno Questure, Prefetture, Inps ed Erario.

