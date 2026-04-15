Nel pomeriggio dell’11 aprile, un uomo alla guida di un veicolo ha tentato di sfuggire a un controllo nel centro di Cosenza, scatenando un inseguimento. Durante la fuga, il conducente ha messo in pericolo sia un agente di polizia che un pedone, costringendo le forze dell’ordine a intervenire prontamente. Dopo alcuni minuti, l’individuo è stato fermato e arrestato dalle autorità.

Un conducente è stato arrestato a Cosenza dopo una pericolosa fuga che ha messo in rischio l’incolumità di un agente e di un pedone nel pomeriggio dell’11 aprile. L’episodio, avvenuto in pieno centro urbano, si è concluso con l’intervento della Polizia di Stato e la successiva applicazione di misure restrittive per il responsabile. Tutto ha avuto inizio nel cuore del capoluogo cosentino, precisamente in piazza Matteotti, dove due pattuglie della Polizia stavano effettuando normali attività di controllo sul territorio. In quel momento, un veicolo che procedeva con una velocità decisamente elevata è stato notato dagli agenti. Nonostante il segnale di stop impartito dalle autorità, il guidatore ha scelto di ignorare l’ordine, accelerando bruscamente proprio mentre un cittadino stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, inseguimento folle in centro: arrestato dopo il pericolo

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