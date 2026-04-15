Cos’è il narcisismo maligno e perché potrebbe aver colpito Trump

Il narcisismo maligno è una forma di disturbo della personalità caratterizzata da un senso esagerato di importanza, mancanza di empatia e tendenze manipolative. Alcuni esperti ipotizzano che questa condizione possa aver influenzato le scelte di alcuni leader politici, tra cui quello che ha iniziato la sua carriera nel 2015, adottando uno stile senza filtri e spesso provocatorio. La strategia di lasciar fare, spesso definita

“Lasciate che Trump sia Trump”. Questa la strategia predicata dai consiglieri del tycoon sin dalla sua irruzione nella politica Usa nel giugno del 2015. Qualsiasi mossa o dichiarazione sopra le righe di The Donald è stata sin qui affrontata richiamando tale filosofia, basata sul rapporto che lega il capo Maga ad un elettorato per anni, se non decenni, trascurato dalla politica mainstream e stanco del perbenismo di facciata dei vari Obama e Clinton. “Nell’era della polarizzazione politica, soprattutto all’interno del partito repubblicano, c’è una parte che apprezza lo stile di leadership” del commander in chief, spiega lo storico di Princeton Julian E.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cos’è il narcisismo maligno e perché potrebbe aver colpito Trump Il NARCISISMO di Trump Leggi anche: Donald Trump, i dubbi sulla salute mentale: i sintomi del declino cognitivo e il dubbio “narcisismo maligno” Che cos’è il Jones Act e perché Trump vuole sospenderloIl Merchant Marine Act of 1920, più noto come Jones Act, torna ciclicamente al centro del dibattito politico americano ogni volta che i prezzi...