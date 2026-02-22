Emergenza abitativa forse ci siamo L’analisi di Riccardo Pedrizzi

Riccardo Pedrizzi evidenzia che il 17% degli europei vive in case troppo affollate, mentre quasi il 10% non può riscaldare adeguatamente la propria abitazione. La causa principale risiede nell’aumento dei costi energetici e nella crisi del mercato immobiliare. Questa situazione colpisce soprattutto le famiglie con redditi bassi, costrette a condividere spazi ridotti. La mancanza di soluzioni concrete rischia di peggiorare le condizioni di vita di molte persone.

Quasi il 17 per cento degli europei vive in abitazioni sovraffollate, quasi uno su dieci non può permettersi di riscaldare la propria casa adeguatamente. E circa un milione di persone sono del tutto senza una casa, lo ha ammesso recentemente Dan Jorgensen, il Commissario europea per l’energia e le politiche abitative. Sempre a livello europeo, secondo un’indagine del Parlamento Ue, la carenza di studentati superi tre milioni di posti letto, e secondo le stime, è destinata a salire a 3,2 milioni entro il 2029. In Italia 1,5 milioni sono le famiglie che vivono in un grave disagio abitativo, a causa sopratutto del continuo aumento dei canoni d’affitto, come si può leggere dall’“Osservatorio sul mercato immobiliare” di Nomisma e le città metropolitane rischiano di non risultare più attrattive a causa dei costi per il canone d’affitto, per le rate dei mutui e per le spese di ristrutturazione e gestione. 🔗 Leggi su Formiche.net

