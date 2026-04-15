Corte Gardens | nuove ampie residenze familiari a Milano Est

A Milano Est, nel quartiere Feltre, si avvicina alla fine la fase di vendita di Corte Gardens, un complesso residenziale composto da ampie unità familiari. Il cantiere sta procedendo verso il completamento, con consegne previste entro settembre 2026. La costruzione si trova ormai in fase avanzata, mentre i lavori di realizzazione continuano in modo costante.

Corte Gardens si avvia verso la fase conclusiva della commercializzazione, mentre il cantiere procede verso il completamento previsto entro settembre 2026 nel quartiere Feltre, a Milano Est.Oggi l’offerta si concentra sulle soluzioni di maggiore rappresentanza: quadrilocali e plurilocali.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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