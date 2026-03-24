Commercio | La vera sfida è riportare il ceto medio a Mestre con nuove residenze di qualità

Il candidato del centrodestra, Simone Venturini, per le prossime comunali ha analizzato la vitalità commerciale e sociale del centro di Mestre e lanciato proposte per un rilancio «La vera sfida è riportare a vivere in città il ceto medio che le precedenti amministrazioni hanno fatto scappare nei comuni di cintura, come Quarto d’Altino, Mogliano Veneto, Marcon o Casale sul Sile. Questo è accaduto perché in passato ci si è opposti a progetti di riqualificazione dell’offerta edilizia; pensiamo solo agli ostacoli messi in campo in viale San Marco. La vera sfida oggi è attrarre un’offerta residenziale di qualità, che consenta alle famiglie di trovare la casa che cercano in centro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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