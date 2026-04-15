Corinne Clery ha annunciato di aver deciso di sposarsi, ma ha anche rivelato che il suo futuro marito è gay. La notizia ha fatto scalpore, attirando l’attenzione sui dettagli della sua scelta di un matrimonio che rompe gli schemi tradizionali. L’attrice ha condiviso questa decisione, spiegando il suo punto di vista sull’amore, l’amicizia e la libertà di scelta. La rivelazione ha suscitato numerosi commenti sui social e sui media.

Amore, amicizia e libertà: la scelta inaspettata di Corinne Clery che annuncia un matrimonio fuori da ogni schema tradizionale. Ecco la confessione dell’attrice che sorprende il pubblico. Leggi anche: Corinne Clery rivela il dramma che ha vissuto: minacce di morte da parte del figlio, violenze e insulti Corinne Clery ha deciso di raccontare pubblicamente una scelta personale destinata a far discutere. Un matrimonio che rompe gli schemi tradizionali e che si fonda su basi molto diverse da quelle comunemente associate all’amore. Una decisione maturata nel tempo, tra esperienze di vita e riflessioni personali, che apre una finestra su un modo differente di intendere il rapporto di coppia e il concetto stesso di unione.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Corinne Clery si sposa, ma il suo futuro marito è… gay! Ecco chi è, la confessione dell’attrice

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