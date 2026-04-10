A dicembre, l'attrice francese Corinne Clery si è sposata con un uomo gay, secondo quanto riferito da Alba Parietti, che ha ascoltato la conversazione al bar della Rai. La notizia ha suscitato curiosità e discussioni tra il pubblico, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli o commenti ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati di gossip, diventando un argomento di discussione nei giorni successivi.

A dicembre Corinne Clery si sposa con un uomo gay, a svelare il retroscena è Alba Parietti che l'ha sentita parlare al bar della Rai. Una scelta che arriva a 74 anni Corinne Clerya dicembre sposa Claudio. A 74 anni ha ritrovato l’amore ma non quello passionale, perché sembra proprio che il suo futuro sposo abbia altri gusti: infatti gli piacciono gli uomini. A lanciare questa indiscrezione, però, pare sia stataAlba Pariettiche avrebbe sentito una chiacchiera da bar, fatta dalla stessa attrice francese e l’avrebbe poi rivelata aGente. Dunque, la notizia è cheClerysposerà un uomo gay, quindi un amore diverso perché “lei la bottega l’ha chiusa”,come ha detto spesso in tv. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Corinne Clery sposa un uomo gay? Scoppia il caso

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Corinne Clery su Rai Radio1: negli ultimi anni si ritrova a pensare sempre più spesso a un'attrazione verso le donne. Cosa ha detto: x.com