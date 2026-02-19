La Corea del Nord svela i lanciarazzi con capacità nucleare

La Corea del Nord ha mostrato pubblicamente i suoi nuovi lanciarazzi nucleari, suscitando preoccupazioni internazionali. Kim Jong Un ha dichiarato che questi sistemi sono pronti per operazioni di attacco speciale, rafforzando le minacce già esistenti. Durante una cerimonia ufficiale, il leader ha osservato da vicino le prove di lancio di questi missili, che potrebbero raggiungere obiettivi lontani. La mossa avviene in un momento di tensione crescente tra Pyongyang e le altre nazioni. La comunità internazionale monitora con attenzione gli sviluppi delle capacità militari nordcoreane.

La Corea del Nord svela i nuovi lanciarazzi con capacità nucleare. Il leader nordcoreano Kim Jong Un afferma che sarà adatto per un attacco speciale. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato alla cerimonia di presentazione di lanciarazzi multipli con capacità nucleare. Secondo quanto riferito dall’agenzia stampa nordcoreana KCNA, durante la cerimonia, Kim ha affermato che il nuovo sistema lanciarazzi da 600 mm è unico al mondo e adatto per un attacco speciale. Ha poi insistito sul fatto che i nuovi lanciarazzi fungeranno da deterrente contro i nemici. “Quando quest’arma verrà effettivamente utilizzata, nessuna forza potrà aspettarsi la protezione di Dio”, ha affermato Kim. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La Corea del Nord svela i lanciarazzi con capacità nucleare Corea del Nord, Kim Jong Un svela nuovo lanciarazzi con testate nucleari: “Arma meravigliosa”La Corea del Nord ha mostrato un nuovo lanciarazzi multiplo da 600 millimetri, capace di trasportare testate nucleari. Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleare: “Arma unica al mondo”Kim Jong Un ha mostrato un nuovo lanciarazzi nucleare, accusando gli Stati Uniti di minaccia. Cosa succede se la Corea del Nord lancia una bomba nucleare su Seul Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La misteriosa ascesa della figlia di Kim Jong Un; Kim Jong-un regala case alle famiglie dei militari morti in Ucraina; Corea del Nord, l'imponente esibizione di lanciarazzi guidata da Kim Jong Un; Nord Corea, Kim svela il super lanciarazzi nucleare: Nessuno sarà protetto. Corea del Nord svela nuovo enorme lanciarazzi con capacità nucleareNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleare: Arma unica al mondoKim Jong Un presenta un nuovo lanciarazzi da 600 mm definito unico al mondo: Pyongyang alza la tensione con un’arma a potenziale nucleare. adnkronos.com La Corea del Nord ha inaugurato a Pyongyang un nuovo quartiere residenziale destinato alle famiglie dei soldati caduti in Ucraina. Il complesso, presentato nel distretto di Hwasong, è stato accompagnato dall’apertura di un nuovo spazio commemorativo con facebook Di padre in figlia. La successione possibile in Corea del Nord x.com