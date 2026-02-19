Corea del Nord presenta un nuovo lanciarazzi | Può colpire Seul con testate nucleari

La Corea del Nord ha annunciato di aver creato un nuovo lanciarazzi multiplo da 600 millimetri, ritenuto in grado di colpire Seul con testate nucleari. La mossa segue una serie di test missilistici condotti negli ultimi mesi, che hanno intensificato le tensioni nella regione. Pyongyang sostiene che il nuovo modello rappresenta un passo avanti nella difesa del paese, ma gli esperti temono un’escalation militare. La comunità internazionale osserva da vicino le evoluzioni del programma missilistico nordcoreano. La situazione resta molto tesa nel nord-est asiatico.

La Corea del Nord avrebbe sviluppato un “enorme lanciarazzi multiplo” da 600 millimetri, ritenuto in grado di sparare anche testate nucleari contro la Corea del Sud. A darne notizia sono stati i media statali di Pyongyang, secondo cui il leader Kim Jong-un ha supervisionato personalmente la presentazione ufficiale della nuova arma. Nel corso della cerimonia, Kim ha elogiato il sistema definendolo “unico” e “l’arma più vantaggiosa al mondo per attacchi concentrati e superpotenti”, sostenendo che sarebbe in grado di portare a termine “una missione strategica” combinando la precisione dei missili balistici tattici con la capacità di lancio multiplo dei tubi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

L’accusa di Seul: «La Corea del Nord ha lanciato un missile nel mar del Giappone»La Corea del Nord è stata accusata di aver lanciato un missile nel mar del Giappone.

