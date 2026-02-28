Cordoglio per la scomparsa dello storico ristoratore Giovanni Volpi ex titolare de il Cantuccio

Arezzo piange la scomparsa di Giovanni Volpi, noto ristoratore e ex titolare de il Cantuccio. La sua morte è stata annunciata oggi, suscitando cordoglio tra amici, clienti e colleghi del settore. Volpi aveva gestito il ristorante per molti anni, diventando una figura di riferimento nel panorama locale. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente questa mattina.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – . Confesercenti esprime cordoglio per la scomparsa di Giovanni Volpi. È deceduto all'età di 83 anni lo storico gestore di uno dei ristoranti che hanno fatto la tradizione culinaria aretina: il mitico Cantuccio di via Madonna del Prato all'angolo di via Roma a due passi dalla centralissima piazza Guido Monaco ad Arezzo. Dopo aver lasciato l'impegnativa vita che comporta la gestione di un ristorante, Volpi si è dedicato a una struttura ricettiva alle porte della città, continuando a mettere a frutto la sua grande esperienza maturata nel settore della ricettività e dell'accoglienza turistica.