Nasce Aquile il progetto dedicato a soggetti con disturbo dello spettro autistico da 0 a 25 anni

Il progetto Aquile nasce dalla volontà di offrire supporto a bambini e giovani con disturbo dello spettro autistico, dai 0 ai 25 anni. La causa è la crescente richiesta di servizi mirati a migliorare l’autonomia e la qualità della vita di queste persone. Il progetto propone percorsi psicologici e attività educative innovative, con attenzione anche all’inserimento lavorativo e all’autostima. Un centro dedicato è stato aperto recentemente nel quartiere di Porta Romana, dove si svolgono laboratori specifici e incontri con le famiglie.

Nuovi percorsi psicologici e psicoeducativi per persone con disturbi dello spettro autistico, puntando su Autonomia, Qualità della vita, Inclusione, Lavoro ed Energia. Asl Fg presenterà il progetto 'A.q.u.i.l.e.' il 24 febbraio nella sala Rosa del Palazzetto dell'Arte, in via Galliani, a Foggia. Attuato in coerenza con le linee guida della Regione Puglia si basa su un modello di presa in carico multidisciplinare e territoriale, ed è rivolto a persone con disturbo dello spettro autistico fino a 25 anni. Savino Dimalta, direttore del dipartimento di Salute Mentale, dichiara: "In questo modo l'Asl Fg intende rafforzare il modello di presa in carico globale e continuativa per accompagnare gli utenti con disturbo dello spettro autistico e i familiari. Promosso dal dipartimento di Salute Mentale e coinvolge la Neuropsichiatria dell'infanzia, dell'Adolescenza e dell'età della transizione assieme alla Psicologia clinica, l'iniziativa nasce dalla co-pr