Coordinate naturali | visita passeggiata e danza nel paesaggio urbano di Piacenza
Domenica 26 aprile 2026, nel paesaggio urbano di Piacenza, si svolgerà un evento promosso dall’ente organizzatore di dAS Festival, che prevede una visita guidata, una passeggiata e uno spettacolo di danza. L’iniziativa coinvolge il pubblico in un’esperienza che unisce l’esplorazione della città a momenti di performance artistica. L’evento si svolgerà nel contesto di un progetto chiamato “Coordinate naturali”.
dASde Arte Saltandi, ente organizzatore di dAS Festival, propone una visita, una passeggiata e uno spettacolo domenica 26 aprile 2026 nel paesaggio urbano di Piacenza. Il titolo dell’evento è Coordinate naturali.Alle ore 17 si parte agli Orti di via Degani con una visita guidata da Laura Chiappa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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