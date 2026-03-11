Passeggiata tra le brutture | la lettera di una cittadina diventa un atto d' accusa per il mancato decoro urbano

Una cittadina invia una lettera al Comune e all’ufficio competente segnalando diverse situazioni di degrado nel centro storico vicino a casa sua. Nell’atto, descrive alcune condizioni di abbandono e incuria che ha notato durante una passeggiata, evidenziando il mancato rispetto del decoro urbano. La richiesta mira a sollecitare interventi per migliorare lo stato dei luoghi.

Dalla scarpata che delimita via Fiume alle "scalette della vergogna" di via Pellas: il degrado si fa strada in pieno centro Una cittadina scrive al Comune e al dirigente dell’ufficio preposto per attirare l’attenzione “su alcune brutture che ho potuto osservare, passeggiando nei pressi della mia abitazione” in centro storico. Comincia così una mail che una perugina ha scritto al Comune, segnalando una storia di “degrado dimenticato” e di “incuria che imbruttisce la città”. Una storia che racconta il contrasto tra la bellezza architettonica e il degrado urbano, con tanto di fotografie che testimoniano l’abbandono. Passeggiando nei pressi della propria abitazione, la donna ha avuto modo di osservare da vicino quelle che lei stessa definisce "brutture", notate amaramente anche da alcuni turisti stranieri in visita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Manutenzione e Decoro Urbano: Cava diventerà una città più bella e più vivibile partendo dalle cura per le piccole cose

Sicurezza e decoro urbano. Le proposte del comitatoIl neonato Comitato per la sicurezza e il decoro di Cesenatico ha organizzato un incontro che si terrà questa sera alle 20.