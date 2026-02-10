Ravenna Festival al via le prevendite per la nuova edizione dedicata a Francesco d’Assisi
Partono giovedì 12 febbraio le prevendite della 37esima edizione di Ravenna Festival. La rassegna di quest’anno si concentra sulla figura di Francesco d’Assisi, a 800 anni dalla sua morte. Il titolo scelto è tratto da un verso di Dante: “Nacque al mondo un sole”. La manifestazione si prepara a portare in città spettacoli e sorprese, attirando pubblico da tutta Italia.
Si prepara una stagione ricca di spettacoli e sorprese. Partono giovedì 12 febbraio le prevendite della 37esima edizione di Ravenna Festival, il cui titolo è dedicato a Francesco d’Assisi, a 800 anni dalla sua morte, con il verso dantesco "Nacque al mondo un sole". Il programma si apre il 21.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In onore di Francesco D'Assisi, svelato il calendario del Ravenna Festival: oltre cento eventi e mille artisti coinvolti
Il Ravenna Festival ha annunciato il calendario della sua XXXVII edizione, dedicata a Francesco d’Assisi.
Morbegno ecco la nuova edizione di Alps’ Festival: una settimana dedicata alla montagna
Ravenna Festival, la rassegna dedicata a San Francesco: Nicola Piovani, Stefano Bollani, Pat Metheny e Dulce Pontes, tutto il programma della 37esima edizione
Nacque al mondo un sole (A sun was born into the world): this year's Ravenna Festival (May 21-July 11 and November 13-17), just announced, takes its motto from Dante.
