Futuridea e il ruolo delle nuove mobilità italiane come leva strategica per la coesione territoriale sociale ed economica

Pubblicata la ricerca “Valorizzazione della nuova emigrazione nello sviluppo locale e nelle relazioni internazionali del Paese”, uno studio che analizza il ruolo delle nuove mobilità italiane come leva strategica per la coesione territoriale, sociale ed economica a livello regionale, nazionale e comunitario. Il progetto è il risultato di un lavoro multidisciplinare sviluppato in partenariato tra Filef Ets, Fiei, Fondazione ECAP-Zurigo, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Futuridea, Ce.Do.M UNISA e Spi-Cgil Firenze, con l’obiettivo di superare una lettura emergenziale del fenomeno migratorio e valorizzarlo come risorsa per lo sviluppo e l’internazionalizzazione dei territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

