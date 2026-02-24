Fiuggi Destinazione Outdoor tra presente e futuro Visioni pratiche e nuove culture dello stare all' aria aperta

Fiuggi attrae visitatori grazie al suo patrimonio naturalistico, che ha motivato l’organizzazione di un convegno nazionale sull’outdoor. La scelta della cittadina nasce dalla voglia di promuovere pratiche sostenibili e valorizzare le aree verdi locali. Le discussioni si concentrano su come integrare attività all’aperto nel turismo e migliorare l’esperienza dei visitatori. La riunione vede la partecipazione di esperti e operatori del settore, pronti a condividere idee concrete.

Cosa rende Fiuggi e l'Alta Ciociaria uniche? Fra le tante bellezze, il grande patrimonio naturalistico che costituisce la base per un turismo rigenerativo e rende la cittadina frusinate la meta ideale per un nuovo convegno nazionale dell'Associazione ProFiuggi, questa volta dedicato all'outdoor. L'evento "Destinazione Outdoor, tra presente e futuro. Visioni, pratiche e nuove culture dello stare all'aria aperta" si terrà martedì 10 marzo dalle ore 15.00 alle 19.00 presso l'Ambasciatori Place Hotel, riunendo operatori locali e professionisti del settore in un confronto sull'outdoor come paradigma culturale e strategico trasversale, capace di generare nuove opportunità per il territorio e di ridefinire il modo in cui viviamo i luoghi, ci muoviamo e viaggiamo.